Militer Rezim Zionis Memasuki Sebuah Desa di Suriah

enurut kantor berita ABNA, sumber berita melaporkan bahwa militer rezim Zionis memasuki sebuah desa di provinsi Quneitra dan menggeledah rumah-rumah di sana.

Sejumlah militer rezim Zionis memasuki desa "Ain al-Abd" di provinsi Quneitra, Suriah.

Para tentara pendudukan menggeledah rumah-rumah di desa tersebut.

Perlu disebutkan bahwa setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, tentara rezim Zionis meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur dan pusat-pusat militer Suriah dan membom pusat-pusat militer negara tersebut pada beberapa kesempatan.