Militer Rezim Zionis Memasuki Sebuah Desa di Suriah

enurut kantor berita ABNA, sumber berita melaporkan bahwa militer rezim Zionis memasuki sebuah desa di provinsi Quneitra dan menggeledah rumah-rumah di sana.
Sejumlah militer rezim Zionis memasuki desa "Ain al-Abd" di provinsi Quneitra, Suriah.
Para tentara pendudukan menggeledah rumah-rumah di desa tersebut.
Perlu disebutkan bahwa setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, tentara rezim Zionis meningkatkan serangannya terhadap infrastruktur dan pusat-pusat militer Suriah dan membom pusat-pusat militer negara tersebut pada beberapa kesempatan.
25 Agustus 2025 - 13:05
News ID: 1720156
Source: ABNA
