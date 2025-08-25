Pesan Eyal Zamir kepada Netanyahu tentang Perlunya Menerima Kesepakatan dengan Hamas

Menurut kantor berita ABNA, sementara gerakan Hamas telah mengumumkan persetujuannya untuk kesepakatan pertukaran tawanan dan pembentukan gencatan senjata di Gaza, perdana menteri rezim Zionis, seperti pada kesempatan sebelumnya, mencegah pembentukan kesepakatan tersebut; kepala staf angkatan darat rezim Zionis dalam sebuah pesan kepada perdana menteri rezim ini, memintanya untuk menerima kesepakatan ini. Saluran 13 televisi rezim Zionis menerbitkan pesan Eyal Zamir, kepala staf umum angkatan darat rezim ini, kepada Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, yang menyatakan: "Ada kesepakatan di atas meja dan kita harus menerimanya.

" Eyal Zamir menyatakan dalam pesannya: "Tentara Israel dapat menduduki Gaza, tetapi operasi ini dapat membahayakan nyawa tawanan Israel." Dia menambahkan: "Jika pasukan Hamas merasa bahwa tentara Israel terlalu dekat dengan mereka, pasukan Hamas dapat membunuh tawanan Israel atau bunuh diri dengan mereka." Eyal Zamir berkata: "Kami berhasil memenuhi kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan pertukaran dan sekarang masalah ini ada di tangan Netanyahu." Dalam konteks ini, keluarga tawanan Israel di Gaza, sebagai tanggapan atas pernyataan Eyal Zamir, menekankan: "Kami menekankan apa yang diinginkan sebagian besar orang, yaitu kesepakatan komprehensif yang akan mengembalikan 50 tawanan Israel dari Gaza dan mengakhiri perang." Mereka berkata kepada Netanyahu: "Anda tidak memiliki wewenang untuk melanjutkan perang abadi atau mengorbankan tawanan dan tentara, dan sekaranglah saatnya keinginan rakyat dilaksanakan dan semua tawanan dikembalikan dari Gaza."