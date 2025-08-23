Pesepakbola Palestina Gugur dalam Serangan Israel di Antrean Bantuan Makanan di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber berita mengumumkan bahwa "Muhand Jamal Alian", seorang pemain tim sepak bola Al-Jazira, gugur di Jalur Gaza utara. Sumber tersebut juga mengumumkan bahwa pesepakbola muda Palestina ini sedang berdiri dalam antrean bersama warga Palestina lainnya sambil menunggu bantuan kemanusiaan ketika ia menjadi sasaran rezim Israel di Jalur Gaza utara dan gugur.

Belum lama ini, "Suleiman Obeid", mantan pesepakbola Palestina yang dikenal sebagai "Pele Palestine", ditembak mati oleh tentara Israel saat ia sedang berada di jalur bantuan kemanusiaan di Gaza.

Menurut laporan, rezim Israel secara sistematis menyerang pusat-pusat distribusi bantuan dan permukiman, mencegah bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Serangan-serangan ini telah memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.