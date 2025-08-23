Niger Umumkan Kematian Pemimpin Boko Haram dalam Serangan Udara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Niger mengumumkan bahwa dalam sebuah serangan udara, Ibrahim Mahamadu yang dikenal dengan julukan Bakoura, pemimpin kelompok Boko Haram, telah tewas. Operasi ini dilakukan pada 25 Mordad di wilayah kepulauan Danau Chad yang berbatasan dengan Niger, Nigeria, Chad, dan Kamerun.

Dalam pernyataan militer disebutkan bahwa operasi ini dilakukan setelah beberapa minggu pengintaian intelijen, dengan tiga serangan presisi di Pulau Chilawa, kawasan Diffa (Niger tenggara), tempat Bakoura bersembunyi. Selain Bakoura, puluhan anggota bersenjata Boko Haram lainnya juga tewas. Namun, militer Niger tidak memberikan bukti langsung terkait kematiannya.

Seorang kerabat dekat Bakoura dalam pesan suara membantah kabar tersebut dan menyebutnya propaganda. Seorang peneliti Prancis juga menekankan bahwa berita ini harus disikapi dengan hati-hati, mengingat sebelumnya kematian para pemimpin kelompok bersenjata sering kali diumumkan secara keliru.

Bakoura, seorang warga Nigeria berusia sekitar 50 tahun, mengambil alih kepemimpinan salah satu faksi Boko Haram setelah kematian Abubakar Shekau pada 2021. Berbeda dengan sebagian komandan lain, ia menolak bergabung dengan ISIS cabang Afrika Barat, dan memilih berpindah bersama pasukannya ke pulau-pulau di Danau Chad.

Boko Haram merupakan salah satu kelompok bersenjata paling berbahaya di Afrika. Sejak 2009, kelompok ini melancarkan pemberontakan bersenjata di Nigeria dengan tujuan menerapkan versi ekstrem mereka atas syariat Islam dan menentang pendidikan Barat. Hingga kini, kekerasan mereka telah menewaskan sedikitnya 35–40 ribu orang dan membuat lebih dari dua juta orang mengungsi, dengan aktivitas yang meluas ke Niger, Chad, dan Kamerun.