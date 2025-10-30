Penasihat Media Ketua Biro Politik Hamas: Kami tidak melanggar gencatan senjata

Menurut kantor berita Abna yang mengutip Al-Arabi, Tahir Al-Nono, penasihat media Ketua Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), hari Rabu ini, menanggapi serangan rezim Zionis tadi malam ke Jalur Gaza dan syahidnya lebih dari 100 orang, yang merupakan pelanggaran eksplisit terhadap gencatan senjata, mengatakan: "Gerakan Hamas berkomitmen pada gencatan senjata."

Dia menambahkan: "Kami meminta para mediator untuk segera mengambil tindakan agar mewajibkan pihak penjajah melaksanakan klausul-klausul gencatan senjata. Kami tidak melanggar gencatan senjata."

Al-Nono menyatakan: "Mengenai dalih pihak penjajah tentang terbunuhnya seorang tentara rezim ini di Rafah, wilayah tersebut berada di bawah kendali penuh penjajah, dan tidak ada pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh pihak Hamas."

Dia menambahkan: "Pihak penjajah menyampaikan narasi yang hanya mereka sendiri yang sampaikan, dan pihak penjajah sedang mencari-cari alasan di Gaza."