Menteri Luar Negeri: Negosiasi harus dari posisi yang setara dan berdasarkan kepentingan bersama / Diplomasi tetap terjalin bahkan di bawah tembakan p

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) - Abna - "Seyyed Abbas Araghchi," Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, pada hari Rabu dalam konferensi peringatan Mirza Mohab Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi di Universitas Tabriz, merujuk pada kedudukan diplomasi dalam sejarah Iran, mengatakan: "Peristiwa baru-baru ini menunjukkan bahwa diplomasi tetap terjalin bahkan di bawah tembakan perang, tetapi negosiasi berbeda dengan intimidasi dan dikte."

Penghormatan kepada Mirza Mohab Ali Khan Nazem-ol-Molk Marandi

Araghchi, dalam acara tersebut, memberikan penghormatan kepada sosok sejarah Nazem-ol-Molk Marandi, menganggapnya sebagai salah satu simbol diplomasi Iran yang sukses selama era Qajar, dan berkata: "Nazem-ol-Molk, dengan ketajaman, kepercayaan diri, dan pemahaman yang benar tentang kondisi zamannya, menjalankan misi sensitifnya dalam menentukan batas-batas negara dengan cara terbaik."

Diplomasi Iran; Warisan Rasionalitas dan Otoritas

Menteri Luar Negeri, merujuk pada tradisi pemerintahan di Iran, menganggap diplomasi bukan alat sementara untuk keluar dari krisis, tetapi manifestasi dari rasionalitas yang abadi, dan menambahkan: "Dalam tradisi sejarah kami, dialog didasarkan pada tiga pilar: martabat, kesabaran, dan keseimbangan."

Dia menekankan: "Dialog bukanlah medan untuk mundur atau keras kepala; melainkan arena untuk menemukan titik temu antara kehormatan dan kemaslahatan (kepentingan)."

Diplomasi Provinsi; Jembatan untuk Komunikasi Peradaban dengan Tetangga

Araghchi, merujuk pada peran provinsi-provinsi Iran barat laut dalam sejarah diplomasi negara, mengumumkan implementasi diplomasi provinsi dalam kaitannya dengan negara-negara tetangga termasuk Rusia, Georgia, Azerbaijan, Armenia, dan Turki, dan mengatakan: "Perwakilan politik dan konsulat kita harus memainkan peran efektif dalam memperkuat pertukaran rakyat, ekonomi, dan budaya."

Negosiasi dengan Musuh Penyerang Tidak Mungkin

Menteri Luar Negeri, di bagian akhir pidatonya, merujuk pada agresi baru-baru ini terhadap Iran, menyatakan: "Republik Islam Iran tidak akan bernegosiasi dengan musuh pengkhianat dan penyerang yang telah keluar dari jalur dialog selama negosiasi dan beralih ke ancaman dan agresi."

Dia menambahkan: "Syarat untuk kelanjutan negosiasi adalah komitmen terhadap diplomasi dari posisi yang setara, dan syarat untuk keberhasilannya adalah kepatuhan pada kepentingan timbal balik."

Undangan untuk Memanfaatkan Harta Karun Dokumen Kementerian Luar Negeri

Araghchi, pada akhirnya, mengundang para peneliti dan mereka yang tertarik pada sejarah hubungan luar negeri Iran untuk memanfaatkan harta karun dokumen Kementerian Luar Negeri, yang terdiri dari lebih dari 60 juta lembar dokumen bersejarah, dan memperkenalkan aspek-aspek tersembunyi dari kebijakan luar negeri Iran kepada komunitas ilmiah.