Pengakuan Mantan Kepala Intelijen Militer Israel: Biaya Besar untuk Spionase terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Saluran 12 televisi Israel membocorkan rekaman pernyataan kontroversial Aharon Haliva, mantan kepala intelijen militer (Aman), dalam sebuah pertemuan tertutup. Dalam rekaman itu, Haliva secara blak-blakan menggambarkan kondisi internal Israel dengan menyebut struktur politik dan keamanan negara itu sebagai “rumah bordil.” Ia juga menyinggung bagaimana keluarga tawanan dijadikan alat tekanan oleh pemerintah.

Haliva, yang mundur pada April 2024 akibat kegagalan menghadapi operasi Badai al-Aqsa, mengkritik sistem pengambilan keputusan di Israel yang menurutnya tidak sehat dan penuh kekacauan.

Ia juga mengakui bahwa Israel telah menghabiskan dana sangat besar selama 20 tahun untuk operasi spionase terhadap Iran, bahkan melebihi proyek pembangunan tembok pemisah di Gaza. Namun, semua itu diakuinya berakhir dengan “kegagalan yang memalukan.”