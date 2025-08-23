Reaksi Maduro atas Penempatan Kapal Perang AS di Venezuela

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengecam penempatan tiga kapal perang Amerika Serikat di lepas pantai negaranya dan menyebutnya sebagai tindakan “ilegal dan serangan teroris militer.”

Sebelumnya, sumber AS mengonfirmasi bahwa tiga kapal perusak kelas Aegis bergerak menuju perairan internasional dekat Venezuela, dengan kemungkinan dikerahkan hingga 4.000 marinir. Washington berdalih langkah ini terkait upaya memerangi narkotika.

Maduro menolak alasan tersebut dan menilai langkah AS sebagai upaya ilegal untuk mengganti rezim di Caracas. Ia menegaskan bahwa agresi terhadap satu negara Amerika Latin berarti serangan terhadap seluruh kawasan.

Sebagai respons, Maduro mengumumkan mobilisasi 4,5 juta milisi di seluruh negeri dan menyerukan demonstrasi akhir pekan untuk mengecam tindakan Washington.