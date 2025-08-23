Hanya Persatuan Nyata yang Dapat Menghentikan Mesin Perang Zionisme

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dalam seminar bertajuk “Persatuan Dunia Islam dan Masalah Palestina”, para akademisi Turki menegaskan bahwa tanpa solidaritas dan persatuan umat Islam, penderitaan rakyat Palestina dan kejahatan rezim Zionis di Gaza tidak akan berakhir.

Prof. Hamdi Gundogar (Universitas Adıyaman) menyoroti potensi besar dunia Islam—jumlah penduduk lebih dari 2 miliar, sumber energi melimpah, serta posisi geopolitik strategis—namun semuanya melemah karena perpecahan. Ia menegaskan, seandainya negara-negara Islam bersatu, Israel tidak akan berani melakukan tragedi kemanusiaan di Gaza yang telah menelan puluhan ribu korban.

Dr. Selim Gul Verdi (Universitas Istanbul) menekankan bahwa kunci persatuan adalah kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah, bukan menghidupkan kembali konflik sejarah dan politik yang hanya melahirkan perpecahan. Ia juga menolak fanatisme suku dan bangsa, seraya menekankan pentingnya membangun komunikasi langsung antarumat Islam.

Prof. Rahmet Yildiz (Universitas Atatürk) menegaskan bahwa persatuan tidak cukup dengan slogan, tetapi harus diwujudkan lewat aksi nyata—dari kerja sama ekonomi, perdagangan, keamanan, hingga media. Ia mengkritik sikap pasif negara-negara Islam terhadap agresi Israel dan menegaskan bahwa hanya persatuan nyata yang mampu menghentikan mesin perang Zionisme.

Para akademisi juga menekankan peran penting media Islam dalam menyuarakan kebenaran, menghubungkan umat, dan memperkuat kesadaran kolektif dunia Islam.