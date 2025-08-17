Wajah Tua dan Renta Pemimpin Populer Palestina setelah Bertahun-tahun dalam Penjara

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sebuah video baru yang beredar di media sosial Israel menunjukkan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengejek dan merendahkan Marwan Barghouti, tokoh Palestina paling terkenal yang telah lama dipenjara.

Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, publik dapat melihat wajah Barghouti yang tampak tua dan kurus. Dalam video itu, Ben-Gvir mengatakan kepadanya: “Kamu tidak akan menang. Siapa pun yang melawan rakyat Israel, yang membunuh anak-anak dan perempuan kami, akan kami hancurkan.”

Barghouti berusaha menanggapi, namun Ben-Gvir melanjutkan ejekannya: “Seharusnya kalian sudah memahami ini sejak dulu dalam sejarah.” Otoritas Palestina mengecam keras video tersebut. Hussein al-Sheikh, wakil ketua Otoritas Palestina, menyebutnya sebagai bentuk terorisme psikologis, moral, dan fisik.

Barghouti (66), yang divonis lebih dari 20 tahun lalu karena dituduh merencanakan serangan yang menewaskan lima warga sipil, kini menjalani lima hukuman seumur hidup plus 40 tahun penjara di Israel.

Meskipun demikian, jajak pendapat terus menunjukkan bahwa Barghouti tetap menjadi pemimpin paling populer di Palestina, bahkan lebih disukai ketimbang Mahmoud Abbas maupun para pemimpin Hamas dalam kemungkinan pemilihan presiden.