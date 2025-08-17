Ayatullah Ramezani: Arbain sebagai Madrasah Bashirah Melawan Tipu Daya dan Penindasan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Ramezani, Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as, menegaskan bahwa pengamalan ajaran Ahlulbait adalah jalan utama menuju keselamatan manusia. Dalam pidatonya di Karbala, beliau menyebut Arbain sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami tipu daya sejarah maupun masa kini.

Ia menjelaskan bahwa Arbain mengajarkan umat untuk mengenali dua gagasan yang bertolak belakang: gagasan Ahlulbait yang sarat kehormatan, keadilan, dan moralitas, serta gagasan penguasa dunia yang berlandaskan penghinaan, ancaman, dan rasisme. Peran Sayidah Zainab as dan Imam Sajjad as dalam menyingkap tipu daya Dinasti Umayyah menjadi teladan bagi pengamal Arbain hari ini.

Ayatullah Ramezani menekankan pentingnya mengenal Imam dan kepemimpinan hakiki untuk terhindar dari “kematian jahiliyah”, serta menegaskan bahwa ketaatan kepada Wali Faqih adalah manifestasi nyata dari ketaatan kepada Allah. Arbain, kata beliau, bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dan membongkar penindasan di masyarakat.