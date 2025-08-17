Samarra Gelar Seminar “Gerakan Husaini, Madrasah Abadi”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Bertepatan dengan Arba’in Imam Husain (as), seminar bertajuk “Gerakan Husaini, Madrasah Abadi” diselenggarakan di kota Samarra oleh keluarga Sadat Ridha bekerja sama dengan Yayasan Internasional Asyura. Acara ini dihadiri ulama Sunni, perwakilan Atabat, tokoh suku Samarra dan Salahuddin, perwakilan Waqaf Sunni, anggota Hashd al-Shaabi, serta masyarakat setempat.

Para pembicara menekankan makna abadi perjuangan Imam Husain (as), relevansi nilai-nilai Asyura bagi persatuan Irak, serta ancaman kebangkitan kembali ISIS dan kelompok takfiri. Disebutkan pula bahwa pesan keadilan Imam Husain (as) kini menggema hingga forum internasional, termasuk parlemen Kanada.

Di akhir acara, para peserta menikmati hidangan sederhana dari mawkib Husaini, sementara panitia juga terus melayani peziarah Arba’in dengan makanan dan minuman selama beberapa hari.