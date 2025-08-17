Hujjatul Islam Ghulam Harr Shabbiri: Musuh Menghalangi Pesan Arba’in Sampai ke Dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Ghulam Harr Shabbiri, ulama Pakistan yang bermukim di Inggris, menegaskan bahwa tanggung jawab besar para ulama adalah menyampaikan pesan Arba’in kepada masyarakat dunia, karena musuh berusaha keras agar pesan ini tidak sampai melalui media internasional.

Ia menyebut Arba’in sebagai gerakan spiritual global yang lahir dari pengorbanan Imam Husain (as), penuh makna kemanusiaan, dan dapat menjadi landasan persatuan serta keadilan dunia. Shabbiri menambahkan, partisipasi jutaan peziarah yang datang dengan sukarela adalah “keajaiban Arba’in”, dan tugas para pemikir serta ulama adalah menjadikan momentum ini sebagai persiapan menuju keadilan universal dan kemunculan Imam Mahdi (aj).