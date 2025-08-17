Ketua Komisi Perempuan Parlemen Irak: Dari Iran Kami Belajar Mendirikan Fakultas Keluarga

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Dunia al-Syamari, Ketua Komisi Perempuan dan Keluarga Parlemen Irak, dalam wawancara di sela-sela Konferensi Internasional “Arba’in Husaini; Martabat, Keadilan dan Tanggung Jawab Global” mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Irak untuk memanfaatkan pengalaman Iran dalam mendirikan Fakultas Keluarga, karena di Irak lembaga seperti itu belum ada.

Ia juga menekankan peran teladan Sayyidah Zainab (sa), pengabdian rakyat Irak dalam menjamu peziarah Arba’in, serta pentingnya menjaga nilai keluarga, hijab, dan kerjasama budaya dengan Iran dan Lembaga Internasional Ahlulbait as.