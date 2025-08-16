Kebakaran Hebat di Pesisir Suriah / Tuduhan Keterlambatan Sengaja terhadap Pemerintah al-Julani

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlul Bayt (ABNA), kebakaran dahsyat di pegunungan pesisir Suriah berlanjut selama lima hari berturut-turut. Kebakaran ini telah menyebar dari dataran Ghab di pinggiran barat Provinsi Hama hingga pinggiran barat laut Provinsi Latakia. Kondisi medan yang sulit dan topografi yang tidak rata menghalangi tim pemadam kebakaran dan peralatan penyelamat untuk mencapai lokasi kebakaran, dan telah ada permintaan berulang untuk intervensi helikopter.

Di Hama barat, api mencapai kota Shattha pagi ini, di mana sebuah helikopter menjatuhkan dua barel air di atas area tersebut dan kemudian pergi. Kebakaran terus mendekati rumah-rumah warga, terutama di daerah "Saqiyah al-Nuhaylah," menyebabkan gelombang ketakutan dan kepanikan di antara penduduk.

Berdasarkan laporan dari Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, operasi pemadaman di daerah Kasab di Latakia utara sedang berlangsung dengan partisipasi tim pemadam kebakaran, sementara penduduk di daerah Hama barat lebih mengandalkan upaya masyarakat untuk memerangi api, dan helikopter serta mesin berat hanya beraksi secara terbatas. Penduduk desa al-Haidariyah juga memadamkan api dengan upaya lokal, meskipun kehadiran tim resmi minimal dan penerbangan helikopter tidak sesuai dengan skala krisis.

Kebakaran telah mencapai area luas lainnya, termasuk pegunungan al-Tahr, Unnab, Tartus, Maqamat Bani Hashim, dan hutan Abu Qubais, meninggalkan pemandangan yang menghancurkan. Asap tebal menutupi langit di atas wilayah tersebut, menyebabkan kesulitan bernapas bagi penduduk yang sangat khawatir akan nyawa dan harta benda mereka.

Api telah membakar area hutan dan pertanian yang luas, menyebabkan puluhan keluarga mengungsi karena rumah mereka dalam bahaya. Desa Unnab, yang sebelumnya merupakan tujuan wisata, kini telah berubah menjadi pemandangan abu. Penduduk setempat mengatakan bahwa tim pemadam kebakaran tidak hadir di jam-jam awal, yang menyebabkan api menyebar dengan cepat.

Beberapa penduduk menuduh pemerintah al-Julani sengaja menunda operasi pemadaman api, percaya bahwa ini dilakukan untuk menyebarkan api ke area yang sulit dijangkau yang diduga digunakan oleh sisa-sisa pemerintah Bashar al-Assad sebagai tempat persembunyian.