Lebih dari 200 Orang Tewas dalam Banjir Bandang yang Merusak di Pakistan Utara

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlul Bayt (ABNA), sedikitnya 210 orang telah tewas di Pakistan akibat banjir dan banjir bandang di utara negara itu, termasuk lima anggota tim penyelamat yang tewas setelah helikopter mereka jatuh.

Hujan badai tiba-tiba menyebabkan banjir dan tanah longsor di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut, provinsi Gilgit-Baltistan, dan bagian Pakistan dari Kashmir di Pakistan utara.

Berdasarkan statistik resmi dari Otoritas Manajemen Bencana Provinsi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa, sedikitnya 189 orang tewas dalam banjir di provinsi ini, termasuk 163 pria, 14 wanita, dan 12 anak-anak. Mengingat banjir terus berlanjut dan operasi penyelamatan terus berlangsung, jumlah korban kemungkinan akan meningkat.

Sebelumnya, pemerintah provinsi Khyber Pakhtunkhwa mengumumkan bahwa kontak dengan helikopter penyelamat yang dikirim untuk mengangkut bantuan ke daerah Bajaur telah hilang. Beberapa jam kemudian, pemerintah Pakistan dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi bahwa helikopter itu jatuh dan lima penumpangnya tewas.

Pejabat provinsi Khyber Pakhtunkhwa mengatakan bahwa karena hujan yang terus-menerus, banjir yang sedang berlangsung, dan operasi penyelamatan, perkiraan kerugian yang akurat tidak mungkin dilakukan saat ini.

Media Pakistan melaporkan bahwa sedikitnya 10 orang tewas dalam banjir di provinsi Gilgit-Baltistan. Insiden ini menyebabkan kerusakan luas pada lahan pertanian, kehancuran beberapa rumah, dan pemblokiran sejumlah jalan utama.

Di bagian Pakistan dari Kashmir, pihak berwenang telah melaporkan kematian sedikitnya 8 orang di kota Muzaffarabad. Banjir juga menyapu enam jembatan gantung di wilayah Lembah Neelum.

Sejak akhir Juni lalu, hujan monsun telah menyebabkan kerusakan luas di seluruh Pakistan, terutama di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dan wilayah utara, menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pengungsian puluhan keluarga ke daerah yang aman.