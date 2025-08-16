21 Juta Orang Dilaporkan Hadiri Safar Arbain di Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengelola Makam Suci Al-Abbas as mengumumkan bahwa jumlah peserta upacara Arbain Imam Husain tahun ini telah mencapai 21 juta 103.524 orang. Statistik ini, yang menggunakan sistem penghitungan elektronik berbasis kecerdasan buatan, mencatat kedatangan para peziarah dari lima rute utama menuju Karbala.

Menurut pejabat Haram Suci Al-Abbas as, sistem ini telah aktif selama sepuluh tahun berturut-turut dan telah mengumpulkan data secara langsung (real-time) dari rute Baghdad-Karbala, Baghdad-Jamalia, Najaf-Karbala, Babilonia-Karbala, dan Husainiyah-Karbala.

Pernyataan dari Haram Suci Al-Abbas as menyatakan: "Kami menyampaikan belasungkawa kepada Imam Zaman afs, para pemuka agama besar, dan umat Islam atas peringatan Arbain Imam Husain as, dan kami memohon kepada Allah SWT agar para peziarah dapat kembali dengan selamat dan amal ibadah mereka diterima."