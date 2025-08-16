Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon: Kami Tidak Akan Menyerahkan Senjata Perlawanan / Kami Siap untuk Perang Karbala

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlul Bayt (ABNA), Sheikh "Naim Qassem," Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menuduh pemerintah Lebanon melayani proyek Israel dengan memajukan keputusan untuk melucuti senjata perlawanan dan berjanji akan melancarkan perang Karbala untuk menghadapi keputusan ini.

Ia mengatakan pada hari Jumat di sebuah upacara peringatan Arbaeen Husaini di Lebanon bahwa jika pemerintah negara itu mencoba untuk menghadapi Hizbullah, tidak akan ada kehidupan yang tersisa di Lebanon.

Sekretaris Jenderal Hizbullah menganggap keputusan pemerintah Lebanon ini sebagai upaya untuk melucuti senjata pertahanan perlawanan dan Lebanon pada saat agresi, memfasilitasi pembantaian pasukan perlawanan dan mengusir mereka dari tanah mereka, serta mengimplementasikan keputusan Amerika-Israel.

Sheikh Naim Qassem menambahkan dalam sambutannya bahwa keputusan pemerintah Lebanon berbahaya dan akan menempatkan negara itu dalam krisis besar dan bertentangan dengan pakta koeksistensi bersama.

Ia menolak untuk menyerahkan senjata perlawanan dan mengatakan bahwa Hizbullah Lebanon akan memimpin perang Karbala untuk menghadapi "proyek Israel-Amerika" ini.

Sheikh Naim Qassem menekankan: "Tidak ada kedaulatan di Lebanon kecuali jika disertai dengan perlawanan yang telah membebaskan pilihan kedaulatan Lebanon."

Sekretaris Jenderal Hizbullah menyebut pemerintah Lebanon bertanggung jawab penuh atas setiap ledakan internal dan setiap kehancuran di Lebanon, dan mengatakan: "Tidak ada kehidupan bagi Lebanon jika Anda berdiri di sisi lain dan mencoba untuk menghadapi dan menghancurkan kami; Lebanon hanya dibangun dengan semua komponennya."

Ia menyatakan bahwa Hizbullah telah menunda protes apa pun terhadap penyerahan senjata, karena masih ada ruang untuk dialog dengan pemerintah, menambahkan bahwa protes jalanan dapat berlanjut hingga di depan Kedutaan Besar AS di Lebanon.

Pada 7 Agustus tahun ini, Dewan Menteri Lebanon memutuskan bahwa semua senjata — termasuk senjata Hizbullah — harus berada di bawah kendali pemerintah dan menugaskan militer untuk menyiapkan rencana untuk mengimplementasikan keputusan ini selama bulan ini dan melaksanakannya sebelum akhir tahun 2025.