Menteri Dalam Negeri Irak: Rencana Keamanan untuk Ziarah Arbaeen Menjelang Keberhasilan Penuh

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlul Bayt (ABNA), Abdul Amir al-Shammari, Menteri Dalam Negeri Irak, mengumumkan bahwa rencana keamanan dan layanan khusus untuk ziarah Arbaeen Imam Hussein (AS) tahun ini sedang menuju keberhasilan penuh.

Dalam konferensi pers, al-Shammari menekankan bahwa rencana ini, yang digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah Irak, tidak mengalami pelanggaran keamanan yang signifikan, yang menunjukkan kesiapan tinggi dan disiplin profesional dari pasukan yang ditugaskan untuk melaksanakannya.

Ia menambahkan, "Irak sekali lagi telah membuktikan kemampuannya untuk mengelola pertemuan manusia terbesar di dunia, dan hingga saat ini, lebih dari 4 juta peziarah Arab dan asing, selain jutaan warga Irak, telah memasuki negara ini."

Menurut Menteri Dalam Negeri Irak, 52.778 petugas, personel, dan karyawan berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana ini, 93 poros diamankan, 110 pos pemeriksaan didirikan, dan 69 kasus intelijen keamanan dilacak dan digagalkan.

Dalam kontak dengan Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, al-Shammari menyatakan bahwa rencana keamanan tahun ini berhasil menghadapi semua tantangan yang bertujuan untuk mengganggu keamanan ziarah dan para peziarah, dan kewaspadaan pasukan keamanan mencegah terjadinya insiden apa pun.

Ia menambahkan, "Fleksibilitas, terutama di sektor lalu lintas, adalah salah satu fitur menonjol dari rencana tahun ini; tidak ada pemblokiran di jalan, dan radar dipasang di jalan internasional. Tindakan ini, bersama dengan penguatan sumber daya manusia, menghasilkan penurunan 26% dalam kecelakaan lalu lintas, 55% dalam kematian, dan 36% dalam cedera."

Menteri Dalam Negeri Irak juga menyebutkan keberhasilan dalam mengorganisasi proses kembalinya peziarah Arbaeen Hussein meskipun ada tekanan besar pada penyeberangan perbatasan, dan mengatakan bahwa meskipun sejumlah besar peziarah masuk dalam waktu singkat, proses kembali berjalan dengan aman.

Ia menekankan bahwa rencana keamanan menghindari manifestasi bersenjata dan militerisasi kota-kota, dan pusat kota Karbala menjadi zona bebas senjata, yang memiliki dampak positif pada citra stabilitas keamanan negara Irak.

Al-Shammari mengatakan bahwa untuk mencegah kelelahan pasukan, misi dibagi menjadi tiga shift, dan setiap unit keamanan diberi waktu istirahat yang cukup.

Ia melanjutkan: "Dalam domain media, Kementerian Dalam Negeri Irak, dengan menciptakan suasana yang tenang dan positif, menggagalkan upaya untuk mengganggu suasana ziarah, dan dengan menerapkan rencana media yang cermat, berhasil mengelola dan menetralisir rumor secara profesional."

Ia mengakhiri dengan mencatat bahwa jumlah peziarah di kota Karbala sangat besar dan bahwa Moqeb (tempat istirahat peziarah) dikumpulkan di provinsi Najaf dan Babil.