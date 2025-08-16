Turki al-Faisal: Arab Saudi Tidak Akan Menormalisasi Hubungan dengan Penjahat Perang seperti Netanyahu

Menurut laporan dari Kantor Berita Ahlul Bayt (ABNA), Pangeran Turki al-Faisal, mantan kepala intelijen Arab Saudi, merujuk pada Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu dan mengatakan bahwa negara itu tidak dapat menjalin hubungan normal dengan seorang penjahat perang yang terobsesi dengan pembunuhan massal.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, ketika ditanya tentang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis, Turki al-Faisal menjawab: "Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan Arab Saudi menjalin hubungan normal dengan penjahat atau psikopat genosida seperti itu?"

Pangeran Turki al-Faisal menambahkan bahwa tidak ada cara bagi Arab Saudi untuk menjalin hubungan normal dengan rezim Zionis dalam kondisi saat ini. Ia mengingatkan: "Arab Saudi-lah yang mengajukan rencana perdamaian Arab. Rencana itu masih ada di meja."

Ia merujuk pada upaya masa lalu Arab Saudi untuk perdamaian di kawasan itu dan menambahkan bahwa normalisasi tidak dapat terjadi sebelum perdamaian: "Ada sejarah panjang upaya Arab Saudi untuk perdamaian. Normalisasi tidak akan terjadi sebelumnya. Inisiatif perdamaian Arab didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB. Hukum internasional harus berlaku dalam masalah ini – bukan hanya diabaikan dan dibayar dengan harga politik untuk seorang psikopat pembunuh seperti Tuan Netanyahu."

Mantan pejabat Saudi itu juga merujuk pada rencana yang diajukan oleh Arab Saudi dan Prancis bulan lalu pada konferensi solusi dua negara di New York.

Rencana tersebut mencakup pembentukan otoritas pemerintahan di Gaza agar Otoritas Palestina dapat menyediakan semua layanan pemerintah, kehidupan sipil dapat kembali, rekonstruksi dilakukan, dan masyarakat diberikan harapan untuk masa depan.

Ia mengatakan: "Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Arab Saudi, Prancis, dan negara-negara lain baru-baru ini mengajukan rencana untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri permusuhan antara Israel dan tetangganya."

Mengenai pernyataan Netanyahu baru-baru ini tentang "Israel Raya," Pangeran Turki mengatakan: "Tuan Netanyahu sekarang berbicara tentang semacam gambaran Alkitabiah tentang Israel. Ia tidak menyembunyikannya. Ia bahkan menunjukkannya di peta. Ini berarti wilayah dari Sungai Nil hingga Sungai Efrat yang ia ingin kejar."