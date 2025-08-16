Duta Besar Iran di Beirut: Kunjungan Dr. Larijani ke Lebanon Berhasil dan Transparan

Menurut laporan dari Kantor Berita Internasional Ahlul Bayt (ABNA), Mujtaba Amani, Duta Besar Republik Islam Iran di Lebanon, menyatakan bahwa kunjungan Dr. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Republik Islam Iran, ke Beirut berhasil di semua tingkatan.

Ia mengatakan, "Selama kunjungan ini, serangkaian pertemuan yang baik, bersahabat, dan lugas diadakan, yang membantu menghilangkan keraguan atau kekhawatiran yang ada tentang posisi Iran yang jelas dan transparan."

Amani menambahkan bahwa pertemuan Dr. Larijani dengan Sheikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah, memperkuat dukungan berkelanjutan Iran untuk Lebanon dan perlawanannya terhadap musuh Israel.

Sebelumnya, Sheikh Naim Qassem juga telah berterima kasih kepada Iran atas dukungannya yang tak henti-hentinya untuk Lebanon, perlawanan negara itu terhadap musuh Israel, serta dukungannya untuk persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan Lebanon.

Kemarin, Dr. Ali Larijani, dalam kunjungan resminya ke Beirut, menekankan bahwa Iran siap untuk berdiri bersama Lebanon jika terjadi eskalasi tindakan Israel, dan juga siap memberikan dukungan yang diperlukan jika diminta oleh pemerintah Lebanon.