Yaman Kembali Luncurkan Serangan Rudal ke Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Media Israel mengonfirmasi serangan rudal balistik dari Yaman yang kembali menghantam wilayah pendudukan, meski sirene peringatan tidak berbunyi. Anggota Biro Politik Ansarullah, Hezam al-Asad, menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mendukung Gaza dan akan terus menargetkan musuh Zionis hingga agresi dan blokade dihentikan.

Sejak agresi Israel ke Gaza, militer Yaman melancarkan serangan ke wilayah pendudukan yang telah menimbulkan kerugian besar di sektor ekonomi Israel.