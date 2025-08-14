Pasukan Al-Joulani Hancurkan Puluhan Situs Ziarah di Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber lokal melaporkan bahwa kelompok terkait Abu Muhammad al-Joulani dalam beberapa bulan terakhir telah menghancurkan lebih dari 20 makam dan tempat ziarah milik minoritas agama dan mazhab di Suriah dengan bahan peledak dan pembakaran.

Laporan organisasi HAM menyebutkan bahwa khutbah bermuatan ekstremisme di masjid-masjid bawah kendali kelompok ini memicu kekhawatiran masyarakat, khususnya di Damaskus yang dikenal akan keragaman agamanya. Serangan terhadap komunitas minoritas, termasuk Druze di Sweida dan Alawi di Latakia, meningkat sejak kelompok tersebut menguasai wilayah.