Dr. Larijani Bertemu Sheikh Naim Qassem, Sekjen Hizbullah Apresiasi Dukungan Iran terhadap Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Hizbullah Lebanon, Sheikh Naim Qassem, dalam pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Dr. Ali Larijani, mengapresiasi dukungan berkelanjutan Tehran terhadap Lebanon dan perlawanan melawan Israel, serta menegaskan hubungan persaudaraan kedua bangsa.

Larijani, yang tiba di Beirut dan mendapat sambutan rakyat, sebelumnya bertemu Presiden Lebanon Joseph Aoun, Ketua Parlemen Nabih Berri, dan PM Najib Mikati, serta berziarah ke makam syahid Sayyid Hassan Nasrallah. Ia menegaskan kesiapan Iran mendukung Lebanon jika terjadi eskalasi Israel dan memberikan bantuan sesuai permintaan pemerintah Lebanon.