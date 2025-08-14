Portugal: Tidak Izinkan Kapal Israel Melintas

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mariana Rodrigues Mortágua, pemimpin Partai Kiri Portugal, mengecam Israel karena menuduh siapa pun yang mengkritiknya sebagai teroris. Dalam wawancara dengan Al Jazeera, ia menyatakan Portugal tidak akan mengizinkan kapal Israel melewati perairannya, mendesak penerapan sanksi atas kejahatan terhadap warga sipil, dan mendorong Portugal bergabung dengan pengadilan internasional untuk mengadili Israel.