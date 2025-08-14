Lebih dari 4 Juta Peziarah Asing Hadiri Arbain di Irak

Kantor Berita Internasioal Ahlulbait -ABNA- Kementerian Dalam Negeri Irak mengumumkan bahwa lebih dari 4,1 juta peziarah asing dari 140 negara berpartisipasi dalam ziarah Arbain tahun ini. Pihak berwenang menegaskan tidak ada ancaman keamanan yang terdeteksi selama acara tersebut, sementara Gubernur Karbala menyebut jumlah peziarah meningkat dibanding tahun lalu.