Pujian Mufti Oman atas Keberanian Warga Yaman: Mereka Hancurkan Mitos-Mitos

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Syekh Ahmad bin Hamad Al-Khalili, Mufti Kesultanan Oman, dalam sebuah pesan yang dipublikasikan di media sosial X, memberikan penghormatan kepada para pahlawan Yaman dan menyebut mereka sebagai pahlawan luar biasa yang telah menghancurkan setiap legenda.

Ia menulis: "Kami memuliakan para pahlawan pemberani dan terkemuka Yaman yang telah menghancurkan setiap mitos dan memaksa semua musuh mundur. Mereka masih terus mengejar kapal-kapal musuh, di mana pun kapal-kapal itu berada."

Mufti Oman menambahkan: "Salam bagi para pemberani ini, yang tak seorang pun berani melanggar batas kehormatan mereka. Semoga Allah menambah keteguhan, ketegasan, kekuatan, dan keberanian mereka, membuka jalan keluar bagi mereka, dan menganugerahkan kemenangan gemilang di tangan mereka."

Syekh Al-Khalili menutup pesannya dengan penekanan: "Dan Allah Mahakuasa atas segala urusan. Dia memuliakan siapa yang Dia kehendaki, dan menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Segala kebaikan berada dalam genggaman-Nya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan dan pujian hanyalah milik-Nya. Kami memohon kepada Allah agar segera merealisasikan kemenangan gemilang melalui tangan mereka dan para pejuang pemberani lainnya."