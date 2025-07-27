Kecaman atas Serangan terhadap Wanita Berjilbab di Nigeria

Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Wanita yang diserang berasal dari negara bagian Lagos dan Ibadan. Di Ibadan, seorang wanita hamil yang mengenakan cadar lengkap dilecehkan dan dipukul di pasar umum hingga cadarnya tersingkap di depan orang banyak. Saksi menyebut kejadian ini sebagai tindakan memalukan dan diskriminatif.

Di Ijora, Lagos, seorang wanita berusia 40 tahun dengan penyakit asma dipaksa oleh seorang petugas angkatan laut melepas cadarnya untuk "membuktikan ia wanita," yang kemudian diperlakukan kasar hingga jilbab dan cadarnya diseret dari kepalanya.

Direktur Eksekutif organisasi menilai serangan ini sebagai kejahatan bermotif kebencian agama dan menuntut pertanggungjawaban pelaku serta penegakan keadilan secara cepat. Ia menegaskan bahwa menyerang wanita Muslim karena pemakaian busana agama adalah pelanggaran nyata terhadap hak-hak legal dan kemanusiaan.