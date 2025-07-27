Ayatullah Rajabi Kunjungi Kantor Berita ABNA / Pentingnya Penyampaian Indah Ajaran Ahlulbait as untuk Pengaruh Global

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Mahmoud Rajabi, anggota Dewan Ahli Pemimpin dan kepala Institut Pendidikan dan Penelitian Imam Khomeini, mengunjungi kantor berita internasional ABNA dan menekankan peran media dalam melawan distorsi dan narasi palsu serta kewajiban menyampaikan ajaran Ahlulbait as secara benar dan indah.

Ia menyebut media sebagai kelanjutan tugas para nabi dalam menyebarkan pesan Tuhan dan mengajak wartawan ABNA untuk melihat pekerjaan mereka sebagai kelanjutan risalah para nabi dan penghidupan ajaran Ahlulbait as. Rajabi mengingatkan bahwa para pengikut Ahlulbait disebut sebagai yatim keluarga Muhammad dan harus mendapat dukungan dan perlindungan, yang juga dilakukan oleh ABNA dengan menjalin hubungan antar komunitas Ahlulbait di dunia.

Menurutnya, perang narasi lebih penting dari perang militer, dan penyampaian kisah yang benar akan diterima oleh manusia merdeka di dunia. Ajaran Ahlulbait memiliki kekayaan intelektual besar yang harus disampaikan dengan cara yang indah agar mengena dan diikuti. Rajabi juga menyinggung perubahan pandangan dunia, termasuk dari Saudi Arabia, setelah perang 12 hari, yang meningkatkan pengakuan atas peran dan kebenaran syiah.

Ia menegaskan bahwa seperti tragedi Asyura yang menjadi pelajaran mengubah musibah menjadi kesempatan, perang 12 hari membuka peluang baru bagi penyebaran kebenaran. Dia mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam bekerja, seperti yang diajarkan oleh almarhum Allamah Misbah Yazdi, agar pekerjaan berdampak maksimal.

Dalam kunjungan ini, Hasan Sadraei Aref, Direktur ABNA, melaporkan aktivitas berbagai bagian kantor berita.