Pernyataan Keras Ayatullah Sistani Mengenai Kejahatan Israel di Gaza / Kelaparan Luas Mengguncang Nurani

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) - ABNA - menyusul pembantaian dan pengepungan yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina yang tertindas di Jalur Gaza, Yang Mulia Ayatullah Agung Sistani (semoga bayangannya lestari) dalam sebuah pernyataan keras memperingatkan tentang bencana kemanusiaan di wilayah tersebut yang diakibatkan oleh kelaparan dan kekurangan makanan. Beliau menyerukan negara-negara Islam untuk bertindak secara bertanggung jawab dan segera untuk mengakhiri situasi ini.

Berikut adalah terjemahan lengkap pernyataan tersebut, yang mengungkapkan kekhawatiran mendalam otoritas agama Syiah global terhadap penderitaan warga sipil Palestina:

Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Setelah hampir dua tahun pembunuhan dan kehancuran berkelanjutan, yang telah menyebabkan ratusan ribu syuhada dan korban luka serta kehancuran total kota-kota dan kompleks perumahan, rakyat Palestina yang tertindas di Jalur Gaza saat ini menderita kondisi kehidupan yang sangat buruk; terutama karena kekurangan pangan yang parah yang telah menyebabkan kelaparan luas, kelaparan yang bahkan tidak luput dari anak-anak, orang sakit, dan orang tua.

Meskipun dari pasukan pendudukan tidak diharapkan apa pun selain kebrutalan yang mengerikan ini dalam kerangka upaya berkelanjutan mereka untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka, namun diharapkan negara-negara di dunia, terutama negara-negara Arab dan Islam, tidak akan membiarkan bencana kemanusiaan besar ini berlanjut, melainkan akan melipatgandakan upaya mereka untuk mengakhirinya dan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk memaksa rezim pendudukan dan para pendukungnya untuk memungkinkan pengiriman bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya kepada warga sipil tak berdosa sesegera mungkin.

Adegan-adegan menyayat hati dari kelaparan yang meluas di Gaza yang disiarkan di media, tidak akan membiarkan nurani manusia yang berakal tenang, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata tentang penyerangan terhadap seorang wanita di tanah Islam: "Jika seorang Muslim meninggal karena peristiwa ini, dia tidak patut dicela, melainkan bagiku itu pantas."

(29 Muharram 1447 H.Q) bertepatan dengan (25 Juli 2025 M) Kantor Ayatullah Agung Sistani (semoga bayangannya lestari) Najaf Ashraf