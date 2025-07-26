Peningkatan Tiga Kali Lipat Gizi Buruk pada Anak-anak di Gaza

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (AS) - ABNA - Dokter Tanpa Batas menyatakan bahwa apa yang terjadi di Jalur Gaza adalah upaya yang disengaja oleh otoritas rezim Zionis untuk membuat rakyat kelaparan.

Organisasi internasional ini menekankan bahwa Tel Aviv harus mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan secara luas ke Jalur Gaza.

Dokter Tanpa Batas menjelaskan bahwa pasien dan petugas bantuan di Gaza saat ini sedang berjuang untuk bertahan hidup. Jumlah penderita gizi buruk saat ini telah meningkat empat kali lipat sejak 18 Mei.

Organisasi internasional ini menekankan bahwa rata-rata gizi buruk akut pada anak-anak di bawah lima tahun di Gaza telah meningkat tiga kali lipat dalam dua minggu terakhir.

