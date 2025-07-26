Irlandia dan Spanyol Bersuara Sama dengan Prancis dalam Mengakui Palestina

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) - ABNA - Spanyol dan Irlandia menyambut baik keputusan Prancis untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, menulis di jejaring sosial X: "Saya menyambut baik dukungan Prancis kepada Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya dalam mengakui negara Palestina."

Ia memperingatkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, sedang menghancurkan solusi dua negara dan menekankan: "Solusi ini adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian."

Di sisi lain, Simon Harris, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Irlandia, dalam postingan serupa menyambut baik pengumuman Emmanuel Macron dan menyebutnya sebagai "kontribusi penting bagi implementasi solusi dua negara." Harris menambahkan: "Tindakan ini menciptakan dasar yang stabil untuk perdamaian dan keamanan bagi Israel dan Palestina."

Macron, Presiden Prancis, juga dalam sebuah pernyataan mengumumkan bahwa Paris akan secara resmi mengakui Palestina di Majelis Umum PBB pada September 2025.

Ia menulis di jejaring sosial X: "Perdamaian mungkin terjadi, dan keputusan ini berasal dari komitmen historis Prancis terhadap perdamaian yang berkelanjutan dan adil di Timur Tengah." Macron juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan tahanan Zionis, dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Namun, Jerman tetap menentang pengakuan Palestina dan percaya bahwa tindakan ini "mengirimkan pesan yang salah." Sementara itu, negara-negara seperti Irlandia, Spanyol, dan Swedia sebelumnya telah secara resmi mendukung Palestina.