Netanyahu: Pengakuan Prancis Terhadap Palestina Adalah Ancaman Bagi Israel

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) - ABNA - keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina telah memicu gelombang reaksi keras di rezim Zionis. Perdana Menteri Israel "Benjamin Netanyahu" mengutuk keputusan ini, menyebutnya sebagai "langkah berbahaya dalam memperkuat pasukan yang didukung Iran."

Mengutip saluran Al Jazeera, Netanyahu mengatakan: "Kami sangat mengutuk keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina di samping Tel Aviv, menyusul pembantaian 7 Oktober 2023."

Dia menambahkan: "Tindakan Prancis ini memberi hadiah kepada terorisme dan membawa risiko menciptakan agen lain yang berafiliasi dengan Iran, seperti yang terjadi di Gaza."

Perdana Menteri Israel melanjutkan: "Negara [independen] Palestina dalam kondisi saat ini akan menjadi platform untuk kehancuran Israel, bukan entitas untuk hidup berdampingan dengannya."

Dia mengklaim: "Palestina tidak mencari pembentukan negara di samping Israel, tetapi ingin mendirikan negara sebagai pengganti Israel."

"Yariv Levin," Wakil Perdana Menteri Israel, juga menyebut keputusan Presiden Prancis sebagai "noda di dahi Prancis" dan menggambarkannya sebagai "dukungan terhadap terorisme."

Levin menekankan: "Sekarang saatnya bagi Israel untuk menegaskan kedaulatan penuhnya atas Tepi Barat."

Dia menambahkan: "Kedaulatan penuh Israel atas Tepi Barat adalah tanggapan yang adil dan historis terhadap keputusan Prancis yang tidak dapat diterima."

Sementara itu, "Israel Katz," Menteri Perang rezim Zionis, dalam pernyataan serupa, menyebut tindakan Prancis sebagai "aib bagi Prancis dan penyerahan diri terhadap terorisme."

Dia mengklaim: "Kami tidak akan pernah mengizinkan rezim Palestina terbentuk yang mengancam keamanan dan keberadaan kami serta merusak hak historis kami di tanah Israel."

Reaksi-reaksi ini muncul setelah Presiden Prancis "Emmanuel Macron" pada hari Kamis mengumumkan: "Paris akan mengakui negara Palestina dan akan secara resmi mengumumkan keputusan ini di Majelis Umum PBB pada bulan September."

Macron menulis di jejaring sosial X: "Perdamaian mungkin terjadi" dan menambahkan bahwa Paris telah mengambil keputusan ini "karena komitmen historisnya terhadap perdamaian yang berkelanjutan dan adil di Timur Tengah."

Dia juga menekankan "perlunya gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua tahanan Zionis, dan pengiriman bantuan kemanusiaan skala besar kepada rakyat Gaza," dan mengatakan bahwa "Gaza harus diamankan dan dibangun kembali."

Presiden Prancis sebelumnya juga menyatakan bahwa "keberadaan negara Palestina bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga keharusan politik dalam kondisi saat ini."

Dia menyatakan harapan bahwa pengakuan Prancis terhadap Palestina akan mendorong negara-negara lain untuk mengambil tindakan serupa.

Keputusan Macron telah disambut baik oleh beberapa negara Eropa. Spanyol, Irlandia, dan Swedia sebelumnya telah mengakui Palestina. Jerman, sambil mendukung solusi dua negara, telah menyatakan bahwa "pengakuan Palestina pada saat ini mungkin mengirimkan pesan yang salah."

Laporan menunjukkan bahwa Prancis bekerja sama erat dengan Inggris dalam hal ini. Dalam perkembangan terbaru, sekitar 60 anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh telah menyerukan London untuk segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka.