Serangan Rudal Hipersonik Yaman ke Kota Beersheba di Israel Selatan

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) - ABNA - tentara Israel mengumumkan bahwa mereka telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Sementara itu, sistem peringatan dini tentara Israel membunyikan sirene bahaya di wilayah Tepi Barat, Gurun Negev, dan sekitar Laut Mati.

Sebelumnya, tentara Israel mengatakan telah mendeteksi tembakan rudal dari Yaman dan sedang berupaya mencegatnya. Bersamaan dengan itu, gambar-gambar telah beredar di media sosial yang menunjukkan suara ledakan yang dikatakan berasal dari operasi pertahanan Israel.

Di sisi lain, angkatan bersenjata Yaman mengumumkan bahwa mereka telah melakukan operasi khusus dengan menembakkan rudal hipersonik ke kota Beersheba di Israel selatan.

Yahya Saree, juru bicara angkatan bersenjata Yaman, juga mengumumkan bahwa kelompok tersebut telah menargetkan sasaran vital di kota Eilat, Ashkelon, dan Khudeira dengan tiga drone.

Dia memperingatkan bahwa lebih banyak opsi untuk meningkatkan serangan sedang dipertimbangkan, dan tindakan ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi yang terus-menerus, pengepungan, dan perang kelaparan serta genosida di Gaza.

Serangan-serangan ini terjadi di tengah peningkatan serangan rudal dan drone oleh angkatan bersenjata Yaman terhadap sasaran-sasaran Israel dalam beberapa minggu terakhir, termasuk Bandara Ben Gurion dan Pelabuhan Eilat.