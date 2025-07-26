Rezim Zionis Hancurkan Puluhan Ribu Ton Bantuan Kemanusiaan di Jalur Gaza

Menurut Kantor Berita Ahlulbait (AS) - ABNA - serangan oleh "warga sipil Zionis" terhadap truk-truk bantuan yang tiba dari Yordania terus berlanjut, dan Gaza sekali lagi berada di ambang bencana besar karena kekurangan bantuan dan makanan.

Penyeberangan Rafah dan Kerem Abu Salem tidak berfungsi karena aktivitas militer teroris Israel di Rafah. Penyeberangan Erez di utara juga tidak berfungsi karena serangan "warga sipil Israel".

Organisasi Penyiaran Rezim Zionis melaporkan bahwa tentara pendudukan telah menghancurkan puluhan ribu pengiriman bantuan, termasuk sejumlah besar makanan yang ditujukan untuk penduduk Gaza, di tengah kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jalur yang terkepung.

Organisasi Penyiaran Israel, mengutip sumber-sumber militer, melaporkan bahwa bantuan yang dihancurkan termasuk 1.000 truk makanan dan obat-obatan.

Sumber-sumber tersebut menambahkan: "Ada ribuan paket di bawah sinar matahari, dan jika tidak dipindahkan ke Gaza, kami terpaksa menghancurkannya."

Mereka mengklaim bahwa penghancuran bantuan kemanusiaan disebabkan oleh cacat dalam mekanisme distribusi bantuan di Gaza.

Penghancuran ribuan ton bantuan yang dikirim ke Gaza oleh tentara pendudukan terjadi ketika Jalur Gaza bergulat dengan kelaparan dan kelaparan melanda hampir 2,3 juta penduduknya.

Tindakan ini juga terjadi di tengah demonstrasi global dan seruan dari para pemimpin politik dan organisasi internasional untuk menekan Israel agar mengizinkan masuknya bantuan ke Jalur Gaza dan menghentikan perang yang berlangsung hampir dua tahun melawan Gaza.

Dalam beberapa hari terakhir, banyak kota di dunia telah menyaksikan pawai besar-besaran yang mengutuk pengepungan yang diberlakukan Israel di Jalur Gaza dan kelaparan yang dialami rakyatnya.

Pawai-pawai ini disertai dengan seruan yang meningkat untuk gencatan senjata segera dan jaminan aliran bantuan kemanusiaan tanpa batas. Dalam pernyataan terbaru yang mengutuk kelaparan rakyat Jalur Gaza, "Michael Fakhri", Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Makanan, menyerukan sanksi terhadap Israel dan menekankan bahwa kecaman saja tidak cukup.

Dia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera bahwa Israel menghalangi masuknya bantuan yang telah menumpuk di perbatasan dan di depan mata dunia. Dia menekankan perlunya upaya Arab yang berkelanjutan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza.