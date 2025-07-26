Araghchi dan Bin Farhan Saudi Membahas Situasi Gaza dan Perkembangan Regional

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (AS) - ABNA - Sayyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam panggilan telepon dengan Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, bertukar pandangan tentang peristiwa regional dan internasional.

Menteri Luar Negeri Iran, merujuk pada kondisi Gaza yang sangat kritis akibat meningkatnya kejahatan rezim Zionis, khususnya pengepungan makanan dan obat-obatan di Jalur Gaza serta terampasnya air dan makanan dari rakyatnya yang tertindas, menekankan perlunya memanfaatkan semua kapasitas, seperti Organisasi Kerja Sama Islam dan mekanisme internasional lainnya, untuk memecah pengepungan ini dan mengirimkan bantuan dasar, serta menuntut penghentian genosida di Palestina.

Dia juga mengutuk tindakan Knesset, parlemen rezim Zionis, dalam memaksakan dominasi pendudukan di Tepi Barat, dan menyebutnya sebagai tanda sifat ekspansionis dan pelanggar hukum rezim ini, menambahkan: "Pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok di Tepi Barat mengungkapkan niat jahat Zionis dalam mengejar penghapusan total Palestina sebagai tanah, bangsa, dan identitas yang merdeka, dan posisi tegas Organisasi Kerja Sama Islam serta sebagian besar negara di dunia dalam mengutuk tindakan ini sangat penting dan bermakna."

Araghchi juga memberi tahu tentang perkembangan terbaru dalam negosiasi Iran dengan tiga negara Eropa.

Dalam panggilan telepon ini, kedua belah pihak, dengan menekankan perlunya tindakan segera dan praktis untuk mendukung rakyat Gaza dan menghentikan kejahatan terhadap Palestina, membahas penggunaan kapasitas regional dan internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam dan mekanisme bersama Islam-Arab. Menteri Luar Negeri Arab Saudi juga menyatakan kesiapan negaranya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan penting ini.

