Empat Ribu Siswi Afghanistan Beralih ke Sekolah Agama setelah Ditolak Pendidikan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan Associated Press, meskipun hampir empat tahun telah berlalu sejak larangan pendidikan anak perempuan di atas sekolah dasar dan penutupan universitas, ribuan siswi Afghanistan telah beralih ke sekolah agama.

Pengamatan lapangan di Kabul menunjukkan bahwa lebih dari empat ribu siswi mempelajari ajaran Islam hanya di beberapa sekolah agama di kota tersebut. Meskipun tidak ada statistik pasti mengenai jumlah total siswi ini, para pejabat Taliban telah mengizinkan siswi untuk bersekolah di pusat-pusat tersebut dengan syarat-syarat tertentu.

Hal ini terjadi meskipun pembatasan pendidikan bagi siswi Afghanistan masih berlanjut dan komunitas internasional telah berulang kali mengecamnya.