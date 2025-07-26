Iran Siap Berikan Pendidikan Online untuk Siswi Afghanistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menteri Pendidikan Iran, Alireza Kazemi, dalam pertemuan dengan Filippo Grandi, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, menyatakan kesiapan Iran menyediakan pendidikan online bagi pelajar Afghanistan. Inisiatif ini muncul di tengah keterbatasan pendidikan yang dialami gadis-gadis Afghanistan. Menteri Kazemi menegaskan bahwa kerja sama ini dapat membantu memperbaiki kondisi pendidikan di Afghanistan. Kedutaan Iran di Kabul juga mengonfirmasi kesiapan ini, meskipun kekhawatiran atas masa depan pendidikan gadis Afghanistan masih tinggi.