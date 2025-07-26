PBB Minta Dana $3,19 Miliar untuk Bantu 10 Juta Warga Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- PBB memperingatkan krisis kemanusiaan parah di Suriah dan mengajukan permohonan dana $3,19 miliar untuk bantu 10,3 juta warga hingga akhir 2025. Menurut OCHA, dana akan fokus ke zona risiko level 4-5 (kondisi bencana, satu tingkat sebelum kelaparan) dan $2,07 miliar lainnya dialokasikan untuk bantuan darurat bagi 8,2 juta orang. Namun dilaporkan, hanya 11% kebutuhan dana 2025 yang terpenuhi sejauh ini.

Adam Abdelmoula (Koordinator PBB di Suriah) menyebut ini pertama kalinya perencanaan bantuan melibatkan konsultasi langsung dengan otoritas lokal.

Disebutkan, tahun 2024 hanya 36,6% dana kemanusiaan Suriah yang terpenuhi – terendah dalam 14 tahun.