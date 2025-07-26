  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

PBB Minta Dana $3,19 Miliar untuk Bantu 10 Juta Warga Suriah

26 Juli 2025 - 11:04
News ID: 1711448
PBB Minta Dana $3,19 Miliar untuk Bantu 10 Juta Warga Suriah

PBB memperingatkan krisis kemanusiaan parah di Suriah dan mengajukan permohonan dana $3,19 miliar untuk bantu 10,3 juta warga hingga akhir 2025.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- PBB memperingatkan krisis kemanusiaan parah di Suriah dan mengajukan permohonan dana $3,19 miliar untuk bantu 10,3 juta warga hingga akhir 2025.  Menurut OCHA, dana akan fokus ke zona risiko level 4-5 (kondisi bencana, satu tingkat sebelum kelaparan)  dan $2,07 miliar lainnya dialokasikan untuk bantuan darurat bagi 8,2 juta orang.  Namun dilaporkan, hanya 11% kebutuhan dana 2025 yang terpenuhi sejauh ini. 

Adam Abdelmoula (Koordinator PBB di Suriah) menyebut ini pertama kalinya perencanaan bantuan melibatkan konsultasi langsung dengan otoritas lokal.  

Disebutkan, tahun 2024 hanya 36,6% dana kemanusiaan Suriah yang terpenuhi – terendah dalam 14 tahun.

Your Comment

You are replying to: .
captcha