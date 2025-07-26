Korban Jurnalis Gaza Tembus 232 Orang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pusat Media Pemerintah Gaza laporkan jumlah jurnalis gugur sejak 7 Oktober 2023 mencapai 232 orang setelah syahidnya jurnalis Adam Abu Huraib dalam serangan Zionis ke tenda pengungsi. Dalam pernyataan keras, mereka mengecam Pembunuhan sistematis jurnalis Palestina oleh rezim Zionis dan menyebut Amerika, Inggris, Jerman & Prancis dituding sebagai kaki tangan genosida

Dalam pertanyaan tersebut juga Pusat Media Pemerintah Gaza mendesak: Dunia internasional harus mengadili Zionis dan segera memberikan perlindungan khusus bagi jurnalis Gaza.