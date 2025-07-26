Kasus Malnutrisi pada Anak Gaza Meningkat 3 Kali Lipat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA –, MSF menyatakan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah "kelaparan yang sengaja dibuat oleh otoritas rezim Zionis" terhadap warga Palestina. Lembaga internasional ini menegaskan bahwa Tel Aviv harus mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk secara luas ke Jalur Gaza.

MSF menekankan bahwa pasien dan tim medis di Gaza saat ini "berjuang mati-matian hanya untuk bertahan hidup". Jumlah penderita malnutrisi telah meningkat empat kali lipat sejak 18 Mei 2024. Lembaga ini juga menyoroti bahwa kasus malnutrisi akut pada anak-anak di bawah lima tahun di Gaza telah naik tiga kali lipat dalam dua pekan terakhir.