Galeri Foto: Pawai Akbar Demosntrasi Anti Zionis di Isfahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ribuan warga Iran di kota Isfahan, secara serentak bersamaan dengan kota-kota besar lainnya di Iran, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebiadaban rezim Zionis usai salat Jumat (25/7) dari Mushallah Isfahan menuju persimpangan Freiburg di kota tersebut. Dalam pawai akbar tersebut, demonstrasn, meneriakkan slogan-slogan anti-Zionis.