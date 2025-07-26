  1. Home
Galeri Foto: Pawai Akbar Demosntrasi Anti Zionis di Isfahan

26 Juli 2025 - 10:20
News ID: 1711393
Ribuan warga Iran di kota Isfahan, secara serentak bersamaan dengan kota-kota besar lainnya di Iran, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebiadaban rezim Zionis.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ribuan warga Iran di kota Isfahan, secara serentak bersamaan dengan kota-kota besar lainnya di Iran, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebiadaban rezim Zionis usai salat Jumat (25/7) dari Mushallah Isfahan menuju persimpangan Freiburg di kota tersebut. Dalam pawai akbar tersebut, demonstrasn, meneriakkan slogan-slogan anti-Zionis.

