Galeri Foto: Pawai Akbar Demosntrasi Anti Zionis di Isfahan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ribuan warga Iran di kota Isfahan, secara serentak bersamaan dengan kota-kota besar lainnya di Iran, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebiadaban rezim Zionis usai salat Jumat (25/7) dari Mushallah Isfahan menuju persimpangan Freiburg di kota tersebut. Dalam pawai akbar tersebut, demonstrasn, meneriakkan slogan-slogan anti-Zionis.
26 Juli 2025 - 10:20
News ID: 1711393
Ribuan warga Iran di kota Isfahan, secara serentak bersamaan dengan kota-kota besar lainnya di Iran, menggelar aksi unjuk rasa mengecam kebiadaban rezim Zionis.
Your Comment