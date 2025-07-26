Pernyataan Tegas Ayatullah Sistani tentang Kejahatan Israel di Gaza / Kelaparan Meluas Mengguncang Nurani

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul berlanjutnya pembantaian dan blokade terhadap rakyat tertindas Palestina di Jalur Gaza, Yang Mulia Ayatullah al-Uzma Sistani (semoga Allah menjaga beliau) mengeluarkan pernyataan tegas yang memperingatkan tragedi kemanusiaan akibat kelaparan dan kekurangan bahan makanan di kawasan tersebut, dan mengimbau negara-negara Islam untuk bertindak secara bertanggung jawab dan segera demi mengakhiri situasi ini.

Berikut adalah teks lengkap terjemahan pernyataan ini yang mencerminkan kedalaman kekhawatiran otoritas agama dunia Syiah terhadap penderitaan warga sipil Palestina:

بسم الله الرحمن الرحیم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Setelah hampir dua tahun pembunuhan dan penghancuran yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan ratusan ribu syuhada dan korban luka serta kehancuran total kota-kota dan permukiman, rakyat tertindas Palestina di Jalur Gaza saat ini menderita kondisi kehidupan yang sangat buruk; khususnya akibat kekurangan bahan makanan yang sangat parah sehingga menyebabkan kelaparan meluas — kelaparan yang tidak membeda-bedakan, bahkan menyerang anak-anak, orang sakit, dan lanjut usia.

Meski tidak ada yang diharapkan dari pasukan penjajah selain kekejaman brutal yang mereka lakukan dalam rangka upaya terus menerus untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, namun negara-negara dunia, terutama negara-negara Arab dan Islam, diharapkan tidak membiarkan tragedi kemanusiaan besar ini terus berlanjut. Sebaliknya, mereka harus menggandakan upaya mereka untuk mengakhirinya dan menggunakan seluruh kemampuan mereka untuk memaksa rezim penjajah dan pendukungnya menyediakan akses pengiriman bahan makanan dan kebutuhan hidup lainnya bagi warga sipil tak berdosa sesegera mungkin.

Adegan-adegan memilukan dari kelaparan luas di Gaza yang tersebar di media tidak akan membiarkan nurani manusia yang berperikemanusiaan tenang, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib (semoga damai atas beliau) pernah bersabda mengenai perlakuan buruk terhadap seorang wanita di tanah Islam:

"Jika seorang Muslim merasa sangat sedih atas kejadian ini, ia tidaklah pantas disalahkan, bahkan bagi saya hal itu layak."

Dan tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

29 Muharram 1447 H / 25 Juli 2025

Ayatullah al-Uzma Sistani Hfz

Najaf al-Ashraf