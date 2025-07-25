Penulis Irak Sampaikan 13 Pesan Penting untuk Syiah Dunia dalam Menghadapi Terorisme Eksistensial Zionis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Penulis dan analis politik Irak, Dr. Sayyid Muhammad Shadiq al-Hashemi, menyerukan kesiapsiagaan penuh Syiah dunia dalam menghadapi perang eksistensial yang dilancarkan oleh Zionis dan sekutunya. Ia menyebut bahwa semua perang di kawasan bertujuan untuk mencegah kemunculan Imam Mahdi (aj), dan karenanya umat harus memperdalam budaya Ahlulbait dan mengambil kekuatan spiritual dari beliau.

Dalam artikelnya, al-Hashemi menyampaikan 13 pesan strategis bagi Syiah di Irak, Yaman, Lebanon, dan Iran. Ia menekankan pentingnya mengikuti bimbingan para marja', khususnya Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dan Ayatullah al-Uzhma Sistani (hfz), serta kesiapan dalam aspek politik, militer, ekonomi, dan spiritual.

Di antara pesan pentingnya adalah: membangun kesadaran masyarakat, menolak sikap netral dalam perang antara hak dan batil, memperkuat poros muqawamah, bersatu dalam menghadapi terorisme dan Zionisme, serta menjaga kesiapsiagaan keamanan di Irak dari potensi kebangkitan kembali sel-sel teroris.

Ia juga mengkritik kelalaian komunitas internasional terhadap penderitaan rakyat Palestina dan menyatakan bahwa umat Islam harus menyiapkan diri untuk menghadapi fase konfrontasi besar yang tak terelakkan.