Arab Saudi: Keputusan Macron tentang Palestina adalah Keputusan Bersejarah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina dan menyebutnya sebagai “keputusan bersejarah”. Riyadh juga menyerukan kepada negara-negara lain agar mengikuti langkah serupa untuk menyelesaikan krisis Palestina.

Macron menyatakan bahwa Prancis akan secara resmi mengumumkan pengakuan atas Palestina dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Ia menyebut keputusan ini sebagai “komitmen historis Paris terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah” serta menekankan perlunya gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua tawanan Zionis, serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Selain itu, Macron menyoroti perlunya perlucutan senjata Hamas, rekonstruksi Gaza, dan pembentukan keamanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina merupakan “kewajiban moral dan kebutuhan politik dalam situasi saat ini”, dan berharap langkah Prancis ini akan mendorong negara lain untuk mengikutinya demi tercapainya perdamaian abadi.