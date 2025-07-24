Seorang Teroris Anggota ISIS di Irak Dijatuhi Hukuman Mati

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengadilan Pidana al-Karkh di Baghdad pada hari Kamis ini mengeluarkan putusan hukuman mati terhadap seorang teroris anggota kelompok ISIS.

Menurut Kantor Berita Resmi Irak (INA), Dewan Tinggi Yudisial Irak dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa terdakwa ini terlibat dalam aksi-aksi teroris bersenjata serta penculikan warga Yazidi pada tahun 2014 di wilayah Sinjar.

Dewan Tinggi Yudisial menegaskan bahwa putusan ini dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Anti-Terorisme yang disahkan pada tahun 2005 serta Undang-Undang Perlindungan Perempuan Yazidi yang disahkan pada tahun 2021.