Ayatullah Ramezani: Israel adalah Kejahatan Mutlak dan Musuh Umat Manusia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlulbait as, Ayatullah Reza Ramezani, menyebut rezim Zionis Israel sebagai "kejahatan mutlak dan musuh kemanusiaan", serta menekankan bahwa rakyat Iran tidak akan pernah tunduk kepada musuh-musuhnya.

Dalam pertemuan dengan ulama Pakistan di Qom, Ayatullah Ramezani mengatakan bahwa kebencian terhadap Israel terus meningkat secara global. Ia mengutip Imam Musa Sadr yang menyatakan bahwa rezim Zionis lebih buruk dari setan.

Ia juga menegaskan bahwa kekuatan imperialis Barat menjadikan Israel sebagai pos militer mereka di kawasan untuk melaksanakan proyek dominasi, namun kegagalan dalam perang 12 hari terakhir menunjukkan bahwa Israel tidak mampu menaklukkan Iran.

Ayatullah Ramezani menyoroti pentingnya perlawanan dan pengorbanan dalam mencapai kemenangan besar, dengan menyebut para syuhada revolusi dan perang sebagai pilar kejayaan Iran. Ia juga berterima kasih atas dukungan penuh dari para ulama dan rakyat Pakistan selama konflik terbaru.

"Rezim Zionis telah dikalahkan. Israel tidak hanya gagal mengalahkan Iran, tapi justru menerima pukulan besar dari angkatan bersenjata Republik Islam," tegasnya.

Ayatullah Ramezani menutup dengan menekankan bahwa Republik Islam Iran akan terus melangkah dengan penuh wibawa, dan bahwa peningkatan solidaritas umat Islam akan mencegah penetrasi musuh ke negeri-negeri Muslim.