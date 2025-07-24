  1. Home
Infiltrasi Militer Baru Israel ke Wilayah Lebanon / Pengabaian Terang-terangan Rezim Zionis terhadap Gencatan Senjata

24 Juli 2025 - 18:29
Meskipun Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB menekankan penghentian total konflik antara Israel dan Lebanon, rezim Zionis terus berulang kali melanggar kesepakatan tersebut.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA, pasukan penjajah Zionis terus melakukan pelanggaran terhadap wilayah selatan Lebanon. Wartawan jaringan Al-Manar melaporkan bahwa pada Kamis pagi, pasukan penjajah Zionis melakukan infiltrasi sejauh 800 meter ke dalam wilayah Lebanon di daerah Hula, dan melakukan satu ledakan yang menyebabkan hancurnya sebuah rumah yang terletak di seberang pemukiman Zionis Al-Manarah.

Rezim Zionis hampir setiap hari melanggar kedaulatan Lebanon, perjanjian gencatan senjata, dan resolusi internasional 1701; hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas berbagai usulan yang menekankan pendekatan diplomatik dalam melindungi Lebanon dari agresi Israel.

