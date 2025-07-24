Penderitaan Rakyat Gaza Seberat Gunung-Gunung/ Diam atas Kejahatan Rezim Zionis adalah Kezaliman terhadap Diri Sendiri

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Syaikh Isa Qasim, pemimpin spiritual Syiah Bahrain, dalam sebuah pernyataan menegaskan: "Kita sedang menzalimi diri kita sendiri ketika kita menyaksikan bencana dan musibah yang membayangi kehidupan saudara-saudara Muslim kita di Gaza, namun kita enggan memberi—baik sedikit maupun banyak—untuk meringankan penderitaan mereka yang seberat gunung-gunung."

Ia menambahkan: "Membantu rakyat Gaza bukan hanya kewajiban agama, melainkan juga tuntutan dari rasa persaudaraan, harga diri, kehormatan, nurani, dan kemanusiaan."

Ulama besar ini menegaskan bahwa kegagalan dalam ujian besar ini, sendirinya sudah cukup menjadi alasan layak untuk mendapat azab besar dan segera di dunia.

"Apa yang terjadi di Gaza adalah beban tanggung jawab yang harus dipikul oleh miliaran manusia, dan menjadi bukti dari keruntuhan peradaban yang sangat mengerikan, yang bisa berujung pada kehancuran total umat manusia." Lanjutnya.

Ia menyebut tragedi ini sebagai aib bagi umat Islam, baik yang Arab maupun non-Arab, dan menyatakan bahwa setiap bentuk dukungan atau diam terhadap para penguasa zalim dan pelaku kejahatan adalah pengkhianatan, serta merupakan tanda mati rasa dan kematian hati nurani.

Merujuk pada gambar-gambar mengerikan yang disiarkan oleh media internasional—darah, air mata, kelaparan, ketakutan, pengungsian, dan kejahatan—Syaikh Isa Qasim berkata: "Peristiwa-peristiwa tragis ini terjadi ketika kaum Zionis, dengan dukungan langsung dari Amerika Serikat dan sekutunya, tidak segan melakukan segala bentuk kejahatan; ini adalah salah satu bentuk kebiadaban terbesar dalam sejarah umat manusia."

Di akhir pernyataannya, Ayatullah Qasim memperingatkan: "Agresi brutal ini adalah ujian ilahi dan sejarah bagi umat Islam serta bagi setiap manusia yang masih memiliki seberkas nurani dan kemanusiaan di dalam dirinya."