Abdul Malik al-Houthi: Amerika Membantu Israel Menghapus Palestina Secara Total

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pemimpin Gerakan Ansarullah Yaman, Sayid Abdul Malik al-Houthi, dalam pidato hari Kamis (23/7), mengecam keras kejahatan perang rezim Zionis di Gaza. Ia menyebut Israel dengan bangga menyebar video pembunuhan anak-anak sebagai hiburan, dan menegaskan bahwa Amerika turut membantu Israel dalam proyek penghapusan total isu Palestina.

Ia menyoroti penderitaan anak-anak dan perempuan Gaza sebagai aib kemanusiaan global, serta mengkritik diamnya lembaga-lembaga internasional, termasuk OKI. Al-Houthi juga menegaskan bahwa setiap bentuk perdamaian dengan rezim Zionis hanyalah bentuk penyerahan diri, karena Israel sendiri menyatakan tidak akan pernah mengakui negara Palestina.